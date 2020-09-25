Во Франции построили дом с «поехавшей» крышей

Во французском городе Ле-Пулиген построили дом с «поехавшей» крышей. Такую конструкцию придумали, чтобы обеспечить попадание света внутрь здания. Об этом сообщает designboom.

Дом получил название The topless house, которое на русский язык переводится как «Дом без верха». «Поехавшая» крыша покрывает только одну его часть, где располагается похожая на тоннель кухня с выходом на террасу. По задумке архитекторов, встроенный в перекрытие механизм, который позволяет крыше перемещаться, должен визуально увеличивать и освещать пространство. Попадание света в помещение также обеспечивают прозрачные двери от пола до потолка. Внутрь подвижной части встроены несколько светильников, которые освещают террасу в темное время суток.

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Авторами проекта выступили архитекторы из французского бюро Avignon-Clouet. Оказалось, что до того, как они начали строительство, на участке располагалась старая терраса. Со временем она обветшала и требовала серьезной реставрации. Помимо крыши архитекторы также оборудовали дом уличным душем, который застеклили матовой дверью.

В августе 2020 года в Литве недалеко от города Молетай построили дом с «парящей» на ветру крышей. Перекрытие в виде изогнутых металлических пластин сделали из двух ярусов и подняли в воздух с помощью балочной конструкции. Такая крыша позволила защитить дом от воздействия солнечного света и обеспечила сбор дождевой воды.

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