Рассказ пожилого мужчины о жене с деменцией довел зрителей до слез

Зрителей британской утренней передачи This Morning («Этим утром») растрогал рассказ 75-летнего Брайана про возлюбленную с деменцией. Выпуск был посвящен депрессии во время карантина, пишет The Mirror.

Пожилой мужчина заявил ведущим, что его жена страдает слабоумием, поэтому ей приходится жить в доме престарелых. Однако из-за коронавируса Брайан не видел ее уже несколько месяцев и очень по ней скучает. Позвонивший в эфир британец рассказал, что познакомился с будущей супругой 46 лет назад, когда служил в армии.

История мужчины поразила пользователей соцсетей и довела некоторых до слез. Один из юзеров Twitter написал, что слушать Брайана очень тяжело, потому что деменция — крайне жестокая болезнь. «Я просто хочу обнять его», — заявил другой. Еще несколько человек отметили, что «душераздирающий» рассказ разбил им сердце.

В апреле 2020 года в эфир британской передачи позвонила девушка, которая пожаловалась на издевательства со стороны бывшего мужа. Ведущие передачи пообещали помочь жертве домашнего насилия и заявили, что по окончании выпуска позвонят в полицию.