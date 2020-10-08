470 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье

Кампания по вакцинации против гриппа продолжается в Подмосковье, привились уже более 470 тысяч детей, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 8 октября.

«Вакцинацию прошли уже более 47 процентов от запланированного на этот год количества детей. Всего в этом году мы планируем привить от гриппа более миллиона детей», — рассказала она.

По ее словам, после прививки риск заражения гриппом уменьшается в среднем 90 процентов. Ученики школ, воспитанники детских садов и студенты проходят вакцинацию в поликлиниках и в медицинских кабинетах образовательных учреждений.

21 сентября Стригункова проинформировала, что с начала кампании по вакцинации прививку от гриппа сделали уже 658 тысяч жителей. Всего запланировано вакцинировать более 4,5 миллиона жителей. Прививки делают отечественными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» или «Гриппол плюс».