Пропавшую известную модель нашли в трущобах Бразилии

Известная модель Элоиза Фонтес (Eloisa Fontes), снимавшаяся для обложек модных журналов Elle, Grazia и Glamour и сотрудничавшая с Dolce&Gabbana, была найдена в трущобах Бразилии спустя год после пропажи. Об этом сообщает Mirror.

Местная служба охраны обнаружила ее в Рио-де-Жанейро во вторник, 6 октября. Она в растерянности блуждала среди жилого массива. В ее рюкзаке нашли документы о заключенных контрактах с международными модельными агентствами и отзывы фотографов. Фонтес доставили ​​в психиатрическую больницу, сейчас ей оказывают медицинскую помощь, а о состоянии модели информируют ее родственников.

В начале 2019 года, Фонтес, живущая в Нью-Йорке уже пропадала из дома. Тогда ее в похожем состоянии нашли в городе Уайт-Плейнс, который находится примерно в 30 минутах езды на машине от центра Манхэттена. После того случая ее модельная карьера прекратилась.

Ранее в октябре сообщалось, что в Мексике нашли секретное массовое захоронение. Там оказались останки 24-летней модели Есении Альварадо (Yessenia Alvarado), которая была похищена во время шопинга неизвестными, а также тела как минимум еще шести человек.