Воробьев поручил увеличить количество коек для пациентов с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить количество коек для пациентов к коронавирусом и усилить контроль за соблюдением масочного режима. Его цитирует РИАМО.

«Весной на пике у нас максимально было развернуто порядка 12 тысячи коек. Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября было необходимое количество мест для пациентов — на уровне около 15 тысяч. Это очень большая цифра», — сказал он.

По его словам, количество госпитализированных с коронавирусом и пневмонией в регионе по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 40 процентов.

Губернатор также поручил при необходимости увеличить количество операторов на горячей линии по COVID–19, чтобы сократить время ожидания ответа.

«Прививки, прием к врачу, госпитализация — все это очень беспокоит людей», — добавил он.