ФСБ задержала террористов в ходе спецоперации в Волгограде

В Кировском районе Волгограда сотрудники ФСБ проводят спецоперацию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, спецслужбы начали поиск членов запрещенной экстремистской организации. На месте находятся полицейские и сотрудники Росгвардии.

Торговцы цветами рассказали, что ночью в лесополосе на месте проведения спецоперации была перестрелка. «Сначала одиночными стреляли, потом очередями», — сказали очевидцы изданию V1.RU.

Силовики задержали двух террористов, добавляет РЕН ТВ. Они приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства в строительном магазине, после чего их схватили оперативники, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

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