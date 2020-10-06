ФСБ показала видео задержания подозреваемых в госизмене в пользу Эстонии

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ФСБ показала видео задержания российского военнослужащего и его брата, подозреваемых в госизмене в пользу Эстонии. Кадры спецоперации во вторник, 6 октября, публикует ТАСС.

На видео показано, как сотрудники спецподразделения ФСБ подбегают к военному возле подъезда жилого дома. Ему заламывают руки и надевают наручники, после чего сажают в служебный автомобиль. Также на видео есть фрагмент задержания и его брата в гражданской одежде, которого также сначала обыскали, а затем надели на него наручники. Обоих доставили в суд на заседание по избранию им меры пресечения.

Ранее 6 октября сообщалось, что ФСБ задержала в Смоленске и Пскове российского военнослужащего и его брата, которых подозревают в государственной измене и передаче секретных сведений Эстонии. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Подозреваемым грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал братьям меру пресечения в виде заключения под стражу.