Стало известно о состоянии упавших с эскалатора в ТЦ российских детей

Описаны детали состояния детей, упавших с эскалатора в торговом центре Москвы — один ребенок находится в больнице с матерью, другого отпустили домой. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на московскую прокуратуру.

По информации столичной прокуратуры, несовершеннолетняя девочка без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился другой ребенок.

По данному инциденту ведомство начало проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины произошедшего, а также оценит действия родителей по обеспечению безопасности детей. Проверят также и ТЦ «Мегаполис», в котором произошел инцидент. Проверку проводит также Следственный комитет.

Ранее, 17 октября, двое российских детей упали с эскалатора в торговом центре около метро «Технопарк». Девочка в сопровождении сестры попыталась спуститься по эскалатору с коляской, в которой был еще один ребенок. В результате дети скатились вниз по ступеням. Момент падения попал на видео.