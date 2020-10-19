Дуэт «Заточка» выступит в Aurora Concert Hall

Кантри-рэп дуэт «Заточка» выступит в петербургском клубе Aurora Concert Hall. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

21 октября музыканты представят в северной столице большую концертную программу «Петь блюз». В нее войдут композиции с альбома «Как в американском фильме», а также любимые хиты дуэта.

Как и в более ранних песнях, «Заточка» в альбоме «Как в американском фильме» продолжает работать на стыке разных жанров. Персонажи свежих композиций кантри-рэп дуэта живут по законам российских реалий, сочетая в себе постсоветский фольклор и московские протесты.

Дуэт «Заточка» образовался в 2018 году. В составе коллектива известный гитарист Илья Погребняк и рэпер Юрец. Музыканты работают на стыке классического хип-хопа и кантри.