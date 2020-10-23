Насильное осеменение индеек в эфире реалити-шоу вселило в зрителей страх

В эфире британского реалити-шоу Gogglebox подробно показали сцены оплодотворения индеек, которые вселили в зрителей страх. Агентство Ofcom, регулирующее работу теле- и радиокомпаний, уже начало расследование инцидента, сообщает The Mirror.

Фермер силой держал пытавшихся вырваться индеек, чтобы провести им искусственное оплодотворение. Мужчина объяснял, что у самцов-индюков нет полового органа, поэтому ему приходится использовать свой мизинец, чтобы стимулировать выработку спермы у птиц.

Шокированные зрители прокомментировали увиденное в Twitter. «Что я только что посмотрел? Меня сейчас стошнит», — написал один из пользователей сети. «Честно говоря, это была одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видел», — написал другой, добавив, что не будет есть индейку на Рождество.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что фермеру понравился процесс оплодотворения индейки. Они посоветовали мужчине держаться подальше от беззащитных животных.