Группа Jane Air выступит в Москве

Санкт-петербургская группа Jane Air выступит в московском клубе Arbat Hall. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив отметит десятилетие с момента выхода альбома Weekend Wariors. Музыканты исполнят все композиции с пластинки, такие как «Новый день», «Моя стая», «Королева FAKE», «Мое сердце сейчас это открытая рана», а также сыграют другие свои хитовые песни.

Мероприятие пройдет 25 октября. Приобрести билеты на концерт можно на сайте northernsound.ru.

Рок-группа Jane Air появилась в 1998 году. В ее дискографии семь студийных альбомов. Последняя пластинка под названием «Черная гавань» вышла в 2015 году.