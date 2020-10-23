Стало известно о близости убитого террористами сирийского муфтия к Асаду

Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни, погибший в результате теракта, был близок с президентом страны Башаром Асадом. Об этом стало известно из сообщения Al Arabiya.
Несколько лет назад муфтий сыграл ключевую роль в переговорах между правительством, оппозицией и группировками, действующими в сельской местности. Аль-Афьюни также был членом Совета исламского правоведения и главным администратором Дамасского международного исламского центра по противодействию экстремизму. Его считают одним из ведущих ученых Сирии и исламского мира.
Теракт, в результате которого погиб аль-Афьюни, произошел вечером 22 октября в поселке Кудсея под Дамаском. Преступники подложили бомбу под автомобиль шейха.
Аль-Афьюни был муфтием Дамаска с 2013 года.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Россия помогает Дамаску.