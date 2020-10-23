Власти Подмосковья рассказали о ремонте территорий у медучреждений

В Подмосковье специалисты отремонтировали 25 территорий у медицинских учреждений. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 23 октября, со ссылкой на

пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Укладка нового асфальтобетонного покрытия продолжается более чем на 30 территориях больниц и поликлиник в Наро-Фоминске, Пушкине, Одинцове, Королеве, Люберцах и в других округах, говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик сообщал, что в этом году дорожные службы отремонтируют территории 70 больниц и поликлиник в 36 муниципальных образованиях.

Ремонт территорий медучреждений продолжается в регионе третий год подряд. С 2018 года асфальтобетонное покрытие заменили у порядка 160 медицинских учреждений.