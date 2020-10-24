США проверили способность мобилизовать союзников по НАТО на секретных учениях

Европейское командование вооруженных сил США 23 октября завершило учения, в ходе которых проверялась способность штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать союзников по НАТО в случае войны, сообщает издание Stars and Stripes.

В проходивших с 19 по 23 октября командно-штабных учениях Austere Challenge 2021 приняли участие около 4400 военных из частей вооруженных сил Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Начальник отдела подготовки и оценок командования генерал-майор Джон Бойд рассказал, что главной задачей являлось моделирование реакции союзников в случае военного конфликта. «Мы работали над целым спектром проблем», — добавил он. Бойд отметил, что пандемия наложила определенный отпечаток на маневры, однако по его мнению, новые условия добавили учениям реалистичности, вынудив военных соблюдать дистанцию.

Детали прошедших учений не раскрываются, однако в Европейском командовании указали, что в процессе отрабатывалось взаимодействие с наземными, морскими, воздушными, кибер- и космическими ресурсами союзников.

Учения Austere Challenge проводятся с 1990-х годов, однако после окончания холодной войны вероятность конфликта в Европе снизилась, и маневры стали отрабатывать менее интенсивно. Однако в последние пять лет Европейское командование Соединенных Штатов пересмотрело свои цели и задачи, и стало расширять масштаб учений.

15 октября газета Bild сообщила, что ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки маневров на случай ядерной войны. По данным издания, в учениях были задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители.