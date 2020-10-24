Магазинам в Уэльсе запретили продавать зимнюю одежду и швабры

Супермаркетам Уэльса запретили продавать ряд товаров, которые не были отнесены к категории первой необходимости. В этот список вошли чистящие принадлежности, зимняя одежда, электроника и детская одежда. Это вызвало негодование у местных жителей, пишет The Sun.

Согласно новым правилам, в стране были закрыты все развлекательные заведения и магазины, не продающие товары первой необходимости. При этом в крупных точках розничной торговли были закрыты отделы с товарами, не соответствующими этой категории.

«Сейчас не время бродить по супермаркетам в поисках вещей не первой необходимости», — заявил Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса. Однако жителям такие правилам локдауна показались слишком жесткими.

«Добро пожаловать в Уэльс, единственное место, где в разгар пандемии чистящие средства можно считать несущественной покупкой», — написала в соцсетях недовольная женщина. Другие возмутились, что не могут купить швабру, книгу или новый чайник вместо сломанного.

Ранее в Англии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 была введена трехуровневая система ограничений. Первый применяется в регионах со средним уровнем распространения инфекции, второй — с высоким, третий — с очень высоким.