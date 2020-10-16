Живущим раздельно британским парам запретили встречаться из-за пандемии

Британские пары, живущие по отдельности, должны придерживаться правил социального дистанцирования, даже если состоят в отношениях уже долгое время. Такой позиции придерживаются власти страны, пишет Daily Mail.

Как заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, введенные в стране правила действительно затрагивают часть пар. Однако малое число исключений из ограничений обосновано научно, добавил он. По его словам, меры применяются для того, «чтобы разорвать цепочки передачи вируса между домохозяйствами», поскольку он лучше всего распространяется в помещениях.

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Ранее в Англии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 была введена трехуровневая система ограничений. Первый применяется в регионах со средним уровнем раcпространения, второй — с высоким, третий — с очень высоким.

Ограничения на встречи касаются второй и третьей ступеней. В частности, запрещается собираться с друзьями и родными в одном помещении, если люди не проживают вместе или не входят в так называемый пузырь поддержки (suppost bubble). Подобная политика вызвала критику со стороны части населения, поскольку многим парам в случае соблюдения правил грозит разлука на несколько месяцев.

Сильный рост числа заразившихся коронавирусом начался в Великобритании в сентябре. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 заболели более 676 тысяч человек. Соединенное Королевство — третье в Европе по числу заразившихся. Всего в мире инфицированы оказались более 39 миллионов человек.