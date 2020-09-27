Сутенерша подала в суд на власти из-за отказа поддержать секс-индустрию

В Японии женщина, управляющая легальным «сутенерским» бизнесом, подала в суд на власти из-за отказа материально поддержать секс-индустрию как пострадавшую от пандемии коронавируса. Об этом пишет The Japan Times.

По данным издания, индустрия была исключена из программы поддержки небольших компаний, пострадавших от пандемии. Хозяйка бизнеса сочла эту меру дискриминационной и противоречащей Конституции. Она подала иск в Окружной суд Токио и потребовала выплаты пособий проституткам, а также компенсации за дискриминацию.

В рамках финансовой помощи японские власти выделяют пострадавшему малому бизнесу до двух миллионов йен, а также льготы на оплату аренды. Однако секс-бизнесвумен в апреле и мае пришлось приостановить работу, из-за чего ее доходы рухнули на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом.

В апреле многодетная жительница Омска Вера Бегун стала фигуранткой 18 уголовных дел: ей грозит до 20 лет лишения свободы. В ходе следствия выяснилось, что в 2016 году Вера Бегун похитила свою подругу и использовала в качестве секс-рабыни в притоне. Потерпевшая сумела сбежать, но не стала обращаться в полицию. В настоящее время дело обвиняемой направлено в суд.