Саммит ЕС отменили из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что неформальный саммит лидеров Европейского союза (ЕС) отменили. Ее цитирует Reuters.

Он должен был пройти в Берлине в ноябре, однако встреча не состоится из-за опасности распространения коронавируса. По словам германского лидера, присутствие пандемии COVID-19 «снова чувствуется» во всех странах-членах Евросоюза.

Меркель также отметила, что экономическое восстановление от последствий карантинных мер пройдет быстрее, если инфекцию возьмут под контроль. В этом отношении отслеживание контактов зараженных признано одним из лучших способов борьбы с пандемией. «Никто на саммите не выразил недовольство [таким методом]», — заявила канцлер.

Во многих европейских странах наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Власти Великобритании уже ужесточили карантинные меры: так, жителям Лондона запретили ходить в гости и передвигаться по городу и стране без особой необходимости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране и отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 38,9 миллиона человек. Более миллиона человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19.

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