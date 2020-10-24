Российская школьница на год попала в приют из-за невымытой посуды

Органы опеки в Москве забрали из семьи 15-летнюю девочку, которая рассказала подруге, что мать якобы выгнала ее из дома после ссоры из-за невымытой посуды. Девочка живет в приюте почти год, ее отказываются возвращать домой, родительницу хотят ограничить в правах, пишет «Комсомольская правда».

Школьница попала в поле зрения соцработников в ноябре прошлого года, когда одна из ее одноклассниц написала в соцсетях, что девочка ночует в подъезде, потому что «мама выгнала ее». Позже учителя самостоятельно проверили эту информацию, вызвали полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. Девочку отвезли сначала в ОВД, где оформили как «безнадзорную», потом в больницу Сперанского и оттуда — в детский приют. Все это происходило в отсутствие матери, которая искала ребенка по всему городу.

Женщина рассказала изданию, что когда у дочери начался переходный период, она стала эмоционально реагировать на многие вещи. В день, когда девочка пожаловалась своей подруге, она поссорилась с родительницей из-за уборки, выбежала из квартиры, пошла гулять и какое-то время просидела в чужом подъезде. «Я ей звонила, дочка в итоге остыла и пришла домой. Она дома ночевала, а не в подъезде», — сказала россиянка.

Раз в несколько месяцев подросток пишет заявления начальству приюта с просьбой вернуть ее домой. В них она отмечает, что слова про выгнавшую ее мать были «шуткой», чтобы «вызвать чувство жалости и выделиться среди сверстников». «Педагог не разобралась. Вместо того, чтобы примирить меня с мамой, меня отвезли в полицию», — написала подросток в августовском обращении.

Однажды девятиклассница порезала себе вены в приюте. Сотрудники учреждения позвонили матери, которая приехала и на скорой отправилась с дочерью в больницу. В документах медики указали, что «несовершеннолетнюю девушку привезла мать». Органы опеки подали иск в суд, чтобы ограничить родительницу в правах.