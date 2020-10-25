Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете». Так он выразился в ходе пресс-конференции после турнира UFC 254, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Удивительно, но этот парень до сих пор так и не проиграл ни одного раунда», — подчеркнул Уайт. По его словам, давление бойца невероятное, также необходимо высоко оценить его ударную мощь. «Он делал, что хотел, а в конце первого раунда, когда он вышел на рычаг локтя, я думал: "О, боже". Во втором раунде Хабиб продолжил давить и закрыл этот удушающий», — добавил глава UFC.

Ранее Уайт оценил вероятность возвращения Нурмагомедова в спорт. Он усомнился в том, что боец вернется в октагон, однако призвал дать ему немного времени, чтобы «залечить раны».

Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. Нурмагомедов пояснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью.

Нурмагомедов — одна из главных звезд UFC. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед.