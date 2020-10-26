Воробьев обратился к пенсионерам в связи с пандемией

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал пенсионеров соблюдать все меры безопасности, направленные на борьбу с коронавирусом. Обращение главы региона приводится на сайте областного правительства в понедельник, 26 октября.

Он напомнил, что COVID–19 наиболее опасен для старшего поколения. «75 процентов пациентов с коронавирусом — это люди старше 50 лет, 45 процентов — это люди старше 65 лет», — сказал Воробьев.

Губернатор поручил главам муниципалитетов обратиться к старшему поколению с просьбой внимательней относиться к ограничениям и своему здоровью.

За последние сутки в регионе выявлено 499 случаев коронавируса. С начала пандемии диагноз подтвердился у более 84 тысяч жителей.