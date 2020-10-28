Анонсированы новые запреты на российских пляжах

Россиянам запретят брать на пляжи животных и играть в спортивные игры в необорудованных местах. Введение новых правил в местах отдыха анонсирует РИА Новости.

По данным агентства, глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах, согласно которым людям будет запрещено брать к водоемам животных за исключением собак-поводырей.

Кроме того, посетителям запретят играть в спортивные игры в местах, не отведенных для этих целей, «подбрасывать» и «захватывать» купающихся, а также заходить в водоем при подъеме красного или черного флагов, заплывать за буйки и притапливать их.

Согласно документу, обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.

Новые правила вступают в силу с января 2021 года.