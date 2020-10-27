На российский пляж массово выбросило тысячи моллюсков

На пляж российского села Тауйск, Магаданская область, массово выбросило тысячи моллюсков. Об этом сообщает местный новостной сайт «Весьма».

Крупных моллюсков вынесло на побережье во время шторма. В социальных сетях появился ролик, на котором местные жители собирают морские деликатесы руками в тазы. Утверждается, что на побережье оказались мидии, однако пользователи сети заявили, что на берег вымыло песчаную мию.

Научный сотрудник Института биологических проблем Севера Вячеслав Жарников отметил, что выброшенные на берег моллюски довольно молодые. По его оценкам, им не больше пяти лет. «То есть, возможно, каждый год такое бывает, просто не в том объеме», — заключил он.

Биологи уточняют, что не все моллюски в результате умрут. Они способны жить без воды и зарываться в песок. Во время прилива они могут снова оказаться в море. Местные жители подчеркивают, что подобное уже случалось, но в меньшем масштабе.

В прошлом году сообщалось, что на Калифорнийском побережье, США, мидии сварились в собственных раковинах из-за аномальной жары. Экстремальные температуры привели к крупнейшей за 15 лет гибели моллюсков.

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