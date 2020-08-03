Мальчик нашел гигантского живого моллюска и прославился

Юный житель американской деревни Уэйкфилд, штат Род-Айленд, обнаружил гигантского живого моллюска и прославился в сети. Об этом сообщает телестанция WJAR.

11-летний Купер Монако (Cooper Monaco) пришел с семьей к побережью, чтобы собрать к ужину моллюсков. «Где-то шесть-семь минут я не мог ничего найти, — вспоминает он. — Я опустился на колени и копал, — это мое любимое занятие. Я вытащил большую штуковину и подумал, что это либо большой камень, либо огромный моллюск».

Мальчик посмотрел список рекордов Гиннесса, связанных с моллюсками, и решил изучить найденный экземпляр. Вместе с дедушкой они передали находку в исследовательский центр Университета Род-Айленда. Управляющий учреждением Эд Бейкер (Ed Baker) утверждает, что моллюск Монако на четыре миллиметра больше, чем самый большой ранее найденный на территории штата моллюск.

«Учитывая полученные на сегодня данные, это самый большой моллюск Род-Айленда, — говорит Бейкер. — Это действительно удивительная находка».

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