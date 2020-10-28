Белорусское отделение ГАИ подожгли коктейлем Молотова

В белорусском городе Мозырь неизвестный ночью разбил окно на первом этаже и забросил бутылку с воспламеняющейся смесью в здание ГАИ. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет (СК) Белоруссии.

О происшествии сообщил местный житель. Здание подожгли при помощи коктейля Молотова, обошлось без жертв. Возгорание удалось локализовать в пределах одной комнаты и потушить. На стене здания под разбитым окном обнаружили надпись краской «Возмездие!».

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Мозырский районный отдел СК возбудил уголовное дело по статье ч.3 ст.339 Уголовного кодекса «Особо злостное хулиганство».

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии развернута террористическая война, ссылаясь на случаи умышленного замыкания рельс на железных дорогах. 26 октября в Комитете государственной безопасности также уличили в терроризме протестующих граждан.

26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, к ней присоединились студенты, врачи и работники ряда предприятий. Требования протестующих не меняются с августа: отставка действующего президента Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных на митингах и прекращение насилия со стороны силовиков.