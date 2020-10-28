Воробьев перечислил приоритеты бюджетной политики Подмосковья

Бюджет Подмосковья останется социально ориентированным, все обязательства перед жителями будут выполнены, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в среду, 28 октября.

«Самый важный пункт — здравоохранение. Продолжится работа по созданию коек для инфекционных больных и по привлечению работников медицины в регион. Для них будут действовать дополнительные выплаты», — сказал Воробьев.

По его словам, региональные власти продолжат оказывать помощь гражданам из группы риска.

Он отметил, что в бюджете также предусмотрены средства на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и поликлиник. «Образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой — все это в приоритете», — отметил Воробьев.

Ранее губернатр внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно документу, на 2021 год предлагается утвердить общий объем доходов бюджета в сумме более 583 миллиардов рублей, объем расходов — 635,364 миллиарда рублей.