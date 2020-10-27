Почти 115 миллиардов рублей решили направить на здравоохранение в Подмосковье

Основными статьями расходов подмосковного бюджета на ближайшие три года станут образование, здравоохранение, соцзащита и другие социальные направления. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 27 октября.

Губернатор Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Так, в следующем году на здравоохранение планируется выделить 114,5 миллиарда рублей. Социальная защита населения обойдется казне в 93,3 миллиарда рублей, а на образование выделят 151,1 миллиарда рублей.

Согласно документу, предлагается на 2021 год утвердить общий объем доходов бюджета Московской области в сумме более 583 миллиардов рублей. Общий объем расходов бюджета региона предлагается утвердить в размере 635,364 миллиарда рублей, дефицит бюджета — 52,36 миллиарда рублей.

Перед утверждением нового регионального бюджета состоятся публичные слушания.