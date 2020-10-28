Американцы начали экономить на образовании

На фоне пандемии коронавируса и непростой ситуации в экономике американцы начали экономить на высшем образовании. Университеты и колледжи США закрыли кампусы, перевели студентов на удаленное обучение и взяли на себя ответственность за тестирование и соблюдение карантинных мер. В целом на фоне эпидемии рост расходов на обучение приостановился. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет College Board.

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По подсчетам аналитиков, между 2019-2020 и 2020-2021 учебными годами средняя плата за обучение и сборы, уплачиваемые студентами в государственных четырехлетних учебных заведениях, увеличились на 1,1 процента. При этом расходы для студентов частных некоммерческих учебных заведений с четырехлетним обучением выросли на 2,1 процента. Это, указали в College Board, минимальный прирост за последние 30 лет. Однако эксперты настаивают, что говорить о долгосрочных последствиях пандемии для системы высшего образования пока рано.

До этого стоимость обучения росла в среднем на 3 процента каждый год. В 2020-2021 году учеба в частных колледжах обходится примерно в 37,6 тысячи долларов, а 10,5 тысячи — в государственных. Дешевле всего будет учиться в общественных колледжах: в год

это обходится в 3,7 тысячи долларов.

Несмотря на распространение COVID-19, американская экономика восстанавливается. В третьем квартале 2020-го она выросла на 30 процентов, поставив послевоенный рекорд. Уровень безработицы, который достиг максимума в 13 процентов в июне, по прогнозам, снизится к концу 2021 года до 6 процентов.