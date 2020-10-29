Популярные заменители сахара оказались опасными для сердца

В Журнале американского колледжа кардиологов опубликовали результаты научной работы, согласно которым напитки с популярными искусственными подсластителями оказались потенциально опасными и способными повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В обсервационном исследовании приняли участие 104 760 добровольцев, которые каждые шесть месяцев записывали, какую пищу и напитки они употребляли в течение 24 часов. Напитки определялись как сладкие, если они содержали пять и более процентов сахара. Все участники были разделены на несколько категорий в зависимости от уровня потребления сладких напитков (в том числе были 100-процентные соки, сиропы и морсы) и напитков с заменителями сахара (аспартам, сукралоза и стевия): низкий уровень потребления, высокий уровень потребления и неупотребление.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Ученые следили за здоровьем добровольцев с 2009 по 2019 годы и отмечали сердечно-сосудистые заболевания, возникающие у участников впервые, в том числе инсульт, транзиторную ишемическую атаку, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром и состояние, требующее ангиопластики (инвазивное расширение просвета сосудов). Нарушения сердечно-сосудистой системы отметили у 1379 пациентов, при этом сильнее всего оказались подвержены опасности те, кто часто употреблял сладкие или подслащенные напитки (риск возрастал на 20 процентов).

Поскольку исследование было обсервационным, по результатам нельзя однозначно установить причинно-следственную взаимосвязь. Например, люди, уже страдающие от ожирения, которое способствует сердечно-сосудистым заболеваниям, могли перейти на подслащенные напитки. Однако в последнее время появляется все больше данных, что искусственные подсластители также могут негативно влиять на здоровье. Например, имеются свидетельства того, что аспартам может спровоцировать рак печени и легких, поражения головного мозга и нейроэндокринные расстройства.