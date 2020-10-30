Российский рок-музыкант Найк Борзов даст концерт в честь 20-летия альбома «Супермен». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление состоится 30 октября на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте клуба.

Четвертый альбом артиста «Супермен», включающий композиции «Три слова», «Верхом на звезде» и «Последнюю песню», попал в составленный журналом «Афиша» и ведущими молодыми музыкантами рейтинг 50-ти лучших русских записей всех времен. Юбилей сборника будет отмечен большим праздничным шоу.

Найк Борзов — основатель группы «Инфекция» и участник коллектива «ХЗ». С 1992 года музыкант занимается сольной карьерой, наибольшей популярности он добился в 2000-х годах благодаря хиту «Лошадка».