Сосед России выбрал создателя истребителя пятого поколения

Соседняя с Россией Япония выбрала Mitsubishi Heavy Industries главным подрядчиком по строительству своего истребителя следующего поколения, пишет Defense News.
Издание отмечает, что к концу 2020 года Токио определится с зарубежной компанией, который станет основным партнером Mitsubishi Heavy Industries при создании нового самолета. Defense News пишет, что одним из основных требований к создаваемому истребителю станет его малозаметность.
Проектирование двигателя и планера нового самолета планируется начать до 31 марта 2021 года. Производство первого прототипа должно стартовать в 2024 году. В 2028 году истребитель должен приступить к летным испытаниям.
В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 самолетов F-35 Lightning II ежегодно.
В настоящее время истребители пятого поколения производят США, Китай и Россия.