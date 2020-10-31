Сосед России выбрал создателя истребителя пятого поколения

Соседняя с Россией Япония выбрала Mitsubishi Heavy Industries главным подрядчиком по строительству своего истребителя следующего поколения, пишет Defense News.

Издание отмечает, что к концу 2020 года Токио определится с зарубежной компанией, который станет основным партнером Mitsubishi Heavy Industries при создании нового самолета. Defense News пишет, что одним из основных требований к создаваемому истребителю станет его малозаметность.

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Проектирование двигателя и планера нового самолета планируется начать до 31 марта 2021 года. Производство первого прототипа должно стартовать в 2024 году. В 2028 году истребитель должен приступить к летным испытаниям.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 самолетов F-35 Lightning II ежегодно.

В настоящее время истребители пятого поколения производят США, Китай и Россия.