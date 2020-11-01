В РПЦ отреагировали на нападение на православного священника в Лионе

Секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Игорь Якимчук отреагировал на нападение на священника во французском Лионе. Его слова передает РИА Новости.

Якимчук заявил, что священник стал жертвой «атмосферы ненависти», которая была спровоцирована действиями французских властей. По его мнению, они фактически поощряют публичное оскорбление религиозных чувств проживающих в стране мусульман. «За антиисламскими провокациями стоят атеистические либеральные круги, одинаково неуважительно относящиеся к любым традиционным религиозным ценностям, в том числе, и к христианским», — добавил он.

Представитель РПЦ выразил сожаление, что некоторые мусульмане продолжают считать христиан вдохновителями подобных оскорблений «по инерции» и «не делая различий в их конфессиональной принадлежности».

Нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло 31 октября, когда священник закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся.

В результате священник был тяжело ранен. Стрелявшего в него мужчину взяли под стражу.