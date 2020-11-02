Школьникам Подмосковья объясняли основы ведения бизнеса

Более 1,4 тысячи подмосковных школьников изучили основы ведения бизнеса в рамках проекта «Бизнес школьник», рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 2 ноября.

«Наше подрастающее поколение, наши школьники, также нуждаются в бизнес-ликбезе. Мы видим такую тенденцию у поколения Z: они задумываются о создании своего бизнеса еще со школьных лет, предпринимательство им интересно!» — сказала Зиновьева.

По ее словам, в течение шести недель в рамках курса «Открытые уроки» школьники прослушали 30 видеолекций, авторами которых выступили предприниматели и бизнес-эксперты Москвы и Московской области.

После каждого видеоурока учащимся было доступно тестирование для закрепления полученных знаний. Всего в «Открытых уроках» приняло участие более 650 школьников, уточнила министр.