В Подмосковье развернут 19 тысяч коек для пациентов с коронавирусом в срок до 15 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 2 ноября.

Воробьев напомнил, что с понедельника граждане 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции. Губернатор подчеркнул, что нужно разъяснить этой категории граждан, что гулять и ходить в магазин можно беспрепятственно.

Также Воробьев поручил правительству проработать вопрос о переводе беременных сотрудниц на удаленный режим работы.

«Особая группа — женщины в положении. Когда женщина работает и находится в положении, надо максимально создать безопасные условия работы и, по возможности, тоже перевести на удаленку», — сказал Воробьев.