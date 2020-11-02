Воробьев объявил «охоту» на виновников несанкционированных свалок

Необходимо усилить Борьбу с нарушителями правил чистоты, которые незаконно сбрасывают мусор, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства. Его цитирует REGNUM в понедельник, 2 ноября.

Бороться с нарушителями глава региона предложил при помощи специальных фотоловушек. В частности, по его словам, камеры будут фиксировать номера машин, которые привозят мусор на несанкционированные свалки.

«Объявляется охота на тех, кто позволяет себе это безобразие, беззаконие. Это Подмосковье — должно быть все чистое», — сказал губернатор.

По его словам, необходимо каждую неделю подсчитывать количество пойманных нарушителей. Правонарушителям грозит до 15 суток ареста, напомнил Воробьев.

Ранее сообщалось, что жители региона стали чаще жаловаться на навалы мусора.