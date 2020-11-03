В Подмосковье нарастили объемы производства жидкого кислорода

В Подмосковье нарастили объемы производств жидкого кислорода, включая медицинский, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее цитирует РИАМО во вторник, 3 ноября.

«Наша задача сейчас — помочь предприятиям и обеспечить бесперебойное снабжение медицинским кислородом лечебных учреждений. Модель оснащения больниц жидким кислородом более эффективна, когда необходимо оперативно обеспечивать большие объемы поставок», — сказала Зиновьева.

По ее словам, производство кислорода возросло на 9,3 процента за первые девять месяцев, а в предыдущем месяце рост составил 37,8 процента.

Также сейчас власти прорабатывают вопрос сокращения сроков выдачи лицензии, которая позволяет заниматься производством медицинского кислорода, добавила она.

Ранее в Минпромторге сообщили, что примерно в 20 регионах России не хватает медицинского кислорода.