Мысли о деньгах назвали главной проблемой Трампа

Чем сильнее эмоции, которые американцы испытывают по поводу своего финансового положения, тем чаще они предпочитают голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом свидетельствует совместное исследование NayaDaya, YouGov и Statista, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Исходя из опросов, проведенных 16-19 октября, авторы работы пытались узнать, какие мысли преследуют избирателей, когда они думают о личных деньгах. Самыми частыми состояниями названы удовлетворение, страх и разочарование.
Как отметил глава NayaDaya Inc Тимо Ярвинен, зависимость поведения избирателей от своего финансового состояния, похоже, представляет главную проблему для действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Дело в том, негативные оценки преобладали над позитивными — 43 процента против 41. И те, кто с оптимизмом оценивал свое финансовое положение, предпочли бы победу демократов.
Однако и существенное большинство опрошенных, негативно оценивающих собственное финансовое положение, также плохо относились и к переизбранию Дональда Трампа — 61 процент против 27.
В целом результат этого исследования совпадает с традиционными опросами. Накануне выборов Байден лидирует в ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. Тем не менее эксперты не исключают, что Трамп, как и четыре года назад, сможет добиться успеха вопреки прогнозам.
В среду, 3 ноября, в день всеобщих выборов в США определится президент и вице-президент на следующие четыре года. Также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.