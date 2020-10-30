Трамп предрек США теракты в случае победы Байдена

Президент США Дональд Трамп предрек американским городам террористические атаки, подобные теракту во французской Ницце, в случае победы на выборах кандидата от демократов Джо Байдена. Он заявил об этом, выступая перед сторонниками в штате Флорида, передает ТАСС.

«Джо Байден хочет отменить ограничения на въезд [в США из- за пандемии коронавируса], он пригласит беженцев из самых опасных районов в мире. Он откроет двери для радикальных террористов-исламистов. Вы видели, что произошло три дня назад —обезглавливание во Франции. И сегодня это произошло снова», — сказал американский лидер и добавил, что при плане Байдена «ужасающие нападения, как во Франции», начнутся в американских городах.

В ходе выступления Трамп также выразил свои соболезнования в связи со случившимся президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее 29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака была совершена мужчиной с ножом в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили, у двух жертв было перерезано горло. Нападавший имел связи с международной террористической организацией. Известно, что убийца кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали. Позже выяснилось, что он прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма».

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.