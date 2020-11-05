Воробьев проверил ход строительства развязки в районе Трехгорки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новой развязки на Рублевском проезде, котора позволит жителям Трехгорки, Ромашково и Немчиновки добираться до Москвы без пробок. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 5 ноября.

«Долгожданная развязка почти готова. Новая Трехгорка до сих пор испытывает проблемы с выездом из микрорайона, но скоро ситуация изменится, — сказал Воробьев.

По его словам, строительные работы планируется завершить до конца года.

На данный момент продолжается сооружение основного хода, также съездов со стороны Рублевского проезда и Трехгорки, уточнил он.

Губернатор отметил, что власти региона вкладывают большие ресурсы в строительство новых дорожных объектов для улучшения транспортной ситуации в области.

Протяженность новой дороги составит 4,1 км, пропускная способность — порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.