Воробьев посетил модернизированную поликлинику в Одинцово

Современное медицинское оборудование и профессиональные врачи — залог качественного лечения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время осмотра поликлиники №1 в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 5 ноября.

«Это ультрасовременная поликлиника, здесь много аппаратов профессионального уровня. Для нас очень важно, чтобы люди не отправлялись в стационары, а вся качественная медицинская помощь оказывалась на «первичном» уровне», — сказал губернатор.

Он также отметил важность привлечения в регион высококвалифицированных медицинских специалистов.

В новом консультативно-диагностическом центре при поликлиники открылось отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок и центр амбулаторной онкологической помощи.

Реконструкция однокоренного из корпусом поликлиники №1 велась с 2018 года в рамках государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры».