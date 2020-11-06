Экстренную соцпомощь получили почти 50 тысяч жителей Подмосковья

Экстренную социальную помощь с начала года получили более 49 тысяч жителей Подмосковья, общая сумма выплат превысила 318 миллионов рублей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 6 ноября.

Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах, утончила она.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину», — рассказала министр.

По ее словам, в случае повреждения или утраты жилого имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, одиноким гражданам выплачивают по 50 тысяч рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что в Московской области социальную помощь можно будет получить через социальный сертификат. Документ позволит жителю самостоятельно выбирать организации, которые окажут ему нужную помощь.