Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски

Британский повар французского происхождения Рэймон Блан (Raymond Blanc) раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски. Об этом сообщает издание The Mirror.

В первую очередь Блан рекомендует правильно выбрать картофель. «Я считаю, что картофель сорта Марис Пайпер идеален, а картофель сорта Кинг Эдвард можно использовать для любых целей, включая варку и жарку. Картофель Линкольншир тоже удивителен. Это крупный овощ с желтой и не слишком крахмалистой мякотью», — сказал он.

Знаменитый повар советует готовить блюдо на гусином жиру, так как он обладает непередаваемым ароматом и безвреден для здоровья. Для веганов он рекомендует подсолнечное масло.

«Очистите картошку и порежьте ее на четвертинки, а затем — на кусочки по три-четыре сантиметра. Вы можете сохранить очистки и хорошо прожарить их для аперитива. Их можно подавать с тмином, чили или семенами фенхеля», — сообщил Блан.

Картошку нужно поварить в кипящей воде в течение шести-семи минут, после чего слить воду и хорошо встряхнуть. «Затем убедитесь, что нагрели масло и очень аккуратно выложите картошку в один слой. Вам нужно разогреть духовку до 200 градусов и готовить картошку 30-40 минут», — сказал повар. Он рекомендует приправить блюдо солью и черным перцем.

«Перемешайте ее в духовке. Блюдо может оставаться теплым в духовке по меньшей мере в течение часа. У него будет великолепная хрустящая корочка и мягкая сердцевина», — подчеркнул Блан.

Ранее сообщалось, что британский повар Том Уэстерленд (Tom Westerland) рассказал о своем способе приготовления идеального жареного картофеля. Почистив и нарезав картофель на ломтики с множеством граней, он заливает их водой, добавляет соль, доводит до кипения и выжидает семь минут, после чего запекает в духовке.