Воробьев поручил разбирать каждый случай задержки скорой помощи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разбирать каждый случай задержки приезда машины скорой помощи. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 9 ноября.

«Нагрузка высокая. Мы видим беспокойство, жалобы, обращения. Прошу каждый день начинать с разбора этой ситуации. И максимально внимательно относиться к каждой задержке, если она имеется», — сказал Воробьев.

По его словам, с начала пандемии коронавируса в регионе значительно увеличилось количество машин скорой помощи.

Также Воробьев призвал усовершенствовать дистанционного сопровождения пациентов после COVID–19. По его словам, необходимо «оттачивать взаимодействие с пациентами».

За последние сутки в Подмосковье выявили 660 новых случаев коронавируса.