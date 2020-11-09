Названа цена нового российского электромобиля для «избранных»

Российская компания Monarch завершила разработку электрокара. Цена на него будет начинаться от 4,4 миллиона рублей, об этом пишет РБК.

Новый электромобиль, который называется «Монарх», станет доступен в двух версиях — S200 и S400 (272 и 544 лошадиных сил соответственно). Комплекты батарей будут на 60 или 80 киловатт-часов. Сначала выпустят ограниченную партию автомобилей, отметили в компании. Всего планируется собрать 30 машин, 10 из которых будут «именными».

В их конструкции и оформлении интерьера используют алюминий, карбон, ценные породы дерева, натуральную кожу и драгоценные металлы. Такие машины автопроизводитель предложит «избранному кругу лиц». Прием заказов откроется 10 ноября.

Ранее стало известно, что компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного российского электромобиля. На его создание не хватает денег. Компания не смогла получить от Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) кредит в 99,9 миллиона рублей, так что срок производства передвигается на период после 2020 года.