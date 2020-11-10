Умершего в роддоме ребенка по ошибке выдали не той матери

Врачи в роддоме индийского города Шимога, штат Карнатака, по ошибке отдали умершего ребенка не той матери. Об этом сообщает издание 7 News.

2 ноября в больнице две женщины родили детей. Сума Гопал (Suma Gopal) родила девочку, а Сума Анджанаппа (Suma Anjanappa) — мальчика. Обоих младенцев поместили в реанимацию, так как они родились недоношенными.

В четверг, 5 ноября, мальчик умер. Врачи по ошибке сообщили о смерти ребенка родителям девочки. Когда Гопал отдали завернутое в ткань тело мальчика, она не посмотрела на лицо ребенка. На следующий день его похоронили.

В субботу, 7 ноября, состояние девочки улучшилось, и сотрудница больницы вызвала семью Сумы Анджанаппы, чтобы сообщить им эту новость. Те сказали сотрудникам, что их ребенок — мальчик, а не девочка. В этот момент в медицинском учреждении осознали ошибку.

Представители больницы позвонили Гопалам и сказали, что их ребенок на самом деле жив.

Несмотря на путаницу, никаких мер в отношении врачей принято не было, так как у семьи недостаточно средств на судебные разбирательства. «Из-за халатности сотрудников больницы мы даже не могли увидеть лицо ребенка в последний раз. Мы не можем позволить себе судиться с больницей», — сказал отец Сумы Анджанаппы.

Тем не менее, руководство больницы подтвердило, что ведется расследование произошедшего. «Мы начали расследование по ведомственному запросу», — сказал руководитель больницы, доктор Шридхар (Shridhar).

Ранее сообщалось, что пожилая американка узнала, что из-за больничной ошибки воспитывалась в чужой семье и никогда не видела собственных родителей. В детстве ее непохожесть на родственников не раз становилась поводом для насмешек и обидных комментариев.