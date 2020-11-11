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Воробьев рассказал о поддержке экономики в условиях пандемии

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: страница Андрея Воробьева во «ВКонтакте»

Практическая поддержка бизнеса станет эффективным решением для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в среду, 11 ноября.

«Мы в Московской области, имея ограниченные ресурсы, стараемся готовить индустриальные площадки для дальнейшего роста, поддерживать те направления, которые дают отдачу», — сказал Воробьев на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, в этом году на борьбу с COVID–19 из регионального бюджета было выделено около 60 миллиардов рублей. Воробьев подчеркнул, что очень важно сейчас поддерживать фармацевтическую отрасль и сельское хозяйство.

Воробьев также призвал проводить цифровизацию управления, чтобы сократить административные барьеры для предпринимателей.

За последние сутки в регионе выявлен 701 новый случай заражения коронавирусом.

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