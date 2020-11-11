Звезду «Тюдоров» арестовали после аварии в пьяном состоянии

Ирландского киноактера Джонатана Риза Майерса арестовали после аварии в пьяном состоянии. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент с участием 43-летней звезды «Тюдоров» произошел 8 ноября в Малибу. Полицейским позвонили по поводу небольшого ДТП. Прибыв на место, они решили проверить артиста на алкоголь — выяснилось, что виновник аварии был нетрезв.

Уточняется, что ранее актер часто злоупотреблял спиртным и психоактивными веществами. В связи с этой проблемой он неоднократно проходил курсы реабилитации.

Джонатан Риз Майерс начал много пить после смерти матери. В 2007 году он устроил скандал в аэропорту Дублина, за что был арестован. Похожая ситуация повторилась два года спустя, когда артист устроил в баре парижского аэропорта пьяный дебош. В 2011-м он попытался покончить с собой.

Джонатан Риз Майерс известен как исполнитель роли короля Генриха VIII в многосерийной исторической драме «Тюдоры». Сериал выходил в эфир с апреля 2007-го по июнь 2010 года. Майерс также снимался в кинофильмах «Бархатная золотая жила», «Нация прозака», «Играй, как Бекхэм», «Матч Пойнт» и «Миссия: невыполнима 3».