Бывший украинский министр посоветовал гражданам инвестировать в акции Apple

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов посоветовал гражданам страны вкладывать средства в ценные бумаги американской компании Apple. Об этом он сказал в эфире NewsOne, передают «Известия».

По его словам, украинцы могли бы зарабатывать, но им не хватает финансовой грамотности.

Он заметил, что сегодня появились инструменты, которые позволяют инвестировать не только в депозиты, а и в ценные бумаги, в том числе и мировые. «Например, вот телефон, айфон, в ценные бумаги Apple сегодня можете вложит», — пояснил Милованов.

В октябре сообщалось, что более четверти жителей Украины находится за чертой бедности. Как заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80 процентов пенсионеров. По оценкам экспертов, каждому третьему работнику не хватает зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей. Прожиточный минимум на Украине составляет около 75 долларов (5,7 тысячи рублей) в месяц, а минимальная зарплата — 176 долларов (около 13,5 тысячи рублей).