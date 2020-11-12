Вертолет с американскими военными разбился на Синайском полуострове

Вертолет миротворческого контингента Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) разбился на территории Синайского полуострова, сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

Причиной инцидента называют технический сбой. По информации с места событий, в результате крушения вертолета

UH-60 Black Hawk во время плановой разведывательной миссии в южной части полуострова погибли семь человек: пятеро американцев, один гражданин Франции и один гражданин Чехии.

Пятерых раненых поместили в медицинский центр Сорока в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщили израильские источники. Египетские власти пока не делали официальных заявлений.

Международный контингент MFO занимается отслеживанием соблюдения мирного договора 1979 года между Израилем и Египтом. Помимо нескольких сотен американских граждан (как военных, так и гражданских специалистов), в его рядах есть представители 13 государств — в основном это члены Европейского союза и Содружества.