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Вертолет с американскими военными разбился на Синайском полуострове

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Фото: Muhamed Sabry / AP

Вертолет миротворческого контингента Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) разбился на территории Синайского полуострова, сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

Причиной инцидента называют технический сбой. По информации с места событий, в результате крушения вертолета
UH-60 Black Hawk во время плановой разведывательной миссии в южной части полуострова погибли семь человек: пятеро американцев, один гражданин Франции и один гражданин Чехии.

Пятерых раненых поместили в медицинский центр Сорока в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщили израильские источники. Египетские власти пока не делали официальных заявлений.

Международный контингент MFO занимается отслеживанием соблюдения мирного договора 1979 года между Израилем и Египтом. Помимо нескольких сотен американских граждан (как военных, так и гражданских специалистов), в его рядах есть представители 13 государств — в основном это члены Европейского союза и Содружества.

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