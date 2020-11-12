Полиция провела спецоперацию в швейцарском городе Биль. Об этом сообщает Blick со ссылкой на очевидцев.

Других подробностей полицейские пока не сообщили. Один из очевидцев заявил, что слышал пять выстрелов, после чего увидел двух лежащих на земле людей. Отмечается, что спецоперация может быть связана с расследованием дела в городе Ленгнау.

В начале ноября в Швейцарии арестовали двоих подозреваемых в причастности к теракту в Вене, который произошел 2 ноября. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены.

Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии объявило произошедшее терактом. Погибли как минимум четыре человека, 22 человека пострадали.